Ufficiale – Lecce: esonerato Liverani. Il tecnico lascia dopo tre stagioni (Di mercoledì 19 agosto 2020) dopo tre anni si è conclusa l'avventura di Fabio Liverani sulla panchina del Lecce. Fatale la retrocessione in Serie B dopo un'ottima stagione nella massima categoria, conclusa con un testa a testa serrato con il Genoa.caption id="attachment 986779" align="alignnone" width="1024" Fabio Liverani, Lecce (Getty Images)/captionCOMUNICATOQuesto il comunicato del club salentino: "L’U.S. Lecce S.P.A. comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani. Con riferimento ai rapporti di lavoro intercorrenti con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di ... Leggi su itasportpress

Una notizia che arriva come un un fulmine a ciel sereno: il Lecce ha sollevato dall'incarico l'allenatore Fabio Liverani. A dare la notizia è la società giallorossa, in un comunicato ufficiale che si ...

