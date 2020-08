Ufficiale il Realme C12: batteria e convenienza le sue armi di battaglia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Da poco è stato presentato in India il nuovo Realme C12, un entry-level in piena regola che però può vantare un design parecchio curato grazie al buon lavoro di ottimizzazione delle cornici svolto dai progettisti dell'OEM figlio di OPPO. Il telefono vanta una batteria da 6000mAh, e viene spinto dal processore MediaTek Helio G35 (octa-core da 2.3GHz realizzato con processo produttivo a 12nm) con 3GB di RAM LPDDR4X e 32GB di storage interno di tipo eMMC 5.1 (espandibile tramite microSD fino a 256GB). Lo schermo del Realme C12 corrisponde ad un LCD IPS da 6.5 pollici in formato 20:9 con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel a 269ppi) e notch per il contenimento della fotocamera frontale da 5MP (apertura f/2.4). Il Realme C12 include ben tre fotocamere posteriori arricchite dall'intelligenza ... Leggi su optimagazine

SimoneGironi : Ing.Gironi Realme C12 è ufficiale: stretto indispensabile con super batteria - TuttoAndroid : Realme C12 è ufficiale: stretto indispensabile con super batteria - HDblog : RT @HDblog: Realme C11 in arrivo anche sul mercato europeo: presentazione il 26 agosto - WorldPc_ : Realme C12 ufficiale: per 100 euro (in Indonesia) non si può pretendere di più: Tripla fotocamera e batteria da 6.0… - HDblog : Realme C11 in arrivo anche sul mercato europeo: presentazione il 26 agosto -