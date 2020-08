Ucciso di botte a 21 mesi, il papà di Evan: 'Nelle foto lividi in viso, denunciai ma nessuno li ha fermati' (Di mercoledì 19 agosto 2020) 'Sto andando a vedere come hanno ridotto mio figlio, sono confuso e non ho voglia di parlare con nessuno. Lo hanno ammazzato , non sono riuscito a difenderlo perché ero lontano per lavoro. Ma ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : Ucciso di botte a 21 mesi, fermati la madre e il compagno. Sul corpo lividi e lesioni. Il papà aveva presentato esp… - Firevin89 : Ucciso di botte a 21 mesi, il papà di Evan: «Nelle foto lividi in viso, denunciai ma nessuno li ha fermati» ? - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Ucciso di botte a 21 mesi, fermati la madre e il compagno. Sul corpo lividi e lesioni. Il papà aveva presentato esposto a… - BeliceIt : Sicilia, per il caso del bambino ucciso a botte è stata fermata anche la madre - angiuoniluigi : RT @leggoit: Modica, bambino ucciso di botte. Il papà di Evan: «Li denunciai, ma nessuno ha fermato gli assassini» -