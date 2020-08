Tutti negativi i tamponi analizzati oggi al San Pio di Benevento (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento comunica di aver processato in data odierna nr. 51 tamponi (nr. 40 ordinari e nr. 11 rapidi), Tutti risultati negativi. Si comunica, inoltre, che nell’Area Covid sono attualmente ricoverati nr. 3 pazienti positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

'Castello delle cerimonie', tutti negativi i tamponi

"Kate Middleton incinta del quarto figlio": gli indizi forniti da William

Il suo volto è un libro aperto. A differenza di suo padre, riesce a mascherare aspetti negativi come la rabbia o frustrazione, ma se si vuole sapere qualcosa sui figli in arrivo basta guardare i ...

Urbano Cairo: «Non lascio il Torino, prenderemo ancora tre giocatori»

«Il Toro riparte con Marco Giampaolo. Altra scelta di un certo peso da parte di Urbano Cairo, che in panchina si è praticamente sempre affidato a un big, vero biglietto da visita delle ambizioni di un ...

