Tutti a ‘Torvaianica’: ecco il nuovo tormentone estivo dedicato alla città (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gli italiani non hanno mai smesso di ironizzare. E già dai tempi del lockdown si sono rincorse le parodie. Momenti per sorridere nonostante il periodo difficile non sono di certo mai mancati. E ora sta diventando virale la parodia sulla canzone ‘Mediterranea’ di Irama, uno dei tanti tormentoni estivi. L’autore del brano che sta spopolando sul web è Lele Sarallo, un volto noto di Youtube, che ha pensato bene di modificare il testo della canzone. Da ‘Mediterranea’ a ‘Mediterranea a Torvajanica’. E il video ha già fatto un boom di visualizzazioni su Youtube. Leggi anche: ‘Pesce e pesce po po po’: il video di Francesco Nozzolino diventa il tormentone dell’estate e scatena le polemiche Da Francesco Nozzolino a Federico Fashion Style con la sua ‘Troppo Top‘, sono tanti i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

