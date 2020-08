Tumori: il viagra riduce il rischio di morte nel cancro al colon retto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono farmaci utilizzati per il trattamento della disfunzione erettile. Il più famoso è la pillola blu, il viagra*. La loro utilità potrebbe però andare oltre quello che succede sotto le lenzuola. Un nuovo studio di Lund University e Region Skåne in Svezia, pubblicato su ‘Nature Communication‘, li associa infatti alla diminuzione dei rischi negli uomini con cancro del colon retto. Il potenziale anticancro di questa classe di farmaci, inibitori dell’enzima Pde5 come appunto il sildenafil, è stato esplorato dai ricercatori analizzando e collegando diversi registri e identificando così tutti i pazienti maschi svedesi con cancro del colon retto che avevano utilizzato una di queste ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Tumori viagra Tumori: il viagra riduce il rischio di morte nel cancro al colon retto Meteo Web