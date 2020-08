Tuchel felice: il premio pensiero è stato per Allegri (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'articolo Tuchel felice: il premio pensiero è stato per Allegri proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Tuchel felice

Tuchel si gode la prima finale di Champions della sua storia ... Grande la gioia anche per Thiago Silva: "Sono sensazioni indimenticabili. Sono davvero molto felice. Sono qui dal 2012 e dopo otto anni ...“Non stiamo pensando alla storia, ma viviamo il momento. Meritiamo di essere qui, in semifinale, perché abbiamo giocato una Champions straordinaria in una stagione straordinaria. Abbiamo lavorato dura ...