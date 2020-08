Trump vota per Laura Loomer, l’islamofoba della Florida (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo Qanon in Georgia, un’islamofoba in Florida. La vittoria di Laura Loomer nel distretto dello Stato che comprende anche Mar-a-Lago, la famosa tenuta di Donald Trump, rafforza l’immagine di un partito repubblicano ormai a immagine e somiglianza del presidente, che infatti, dopo aver applaudito la scorsa settimana il successo di Marjorie Taylor-Greene in Georgia, è stato ancora più entusiasta per la clamorosa affermazione della giovane candidata, espulsa da vari social network per le sue posizioni controverse e islamofobe. E sono tanti quelli che sostengono che potrebbe addirittura averla votata. LEGGI ANCHE > Sorpresa in Georgia, Qanon arriva al Congresso La sorpresa di Laura Loomer, ... Leggi su giornalettismo

