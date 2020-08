Trump abbraccia Qanon: “Persone che amano il nostro Paese” (Di giovedì 20 agosto 2020) Non condanna, anzi applaude. La posizione di Donald Trump su Qanon, il movimento complottistico che sta prendendo sempre più piede nell’estrema destra mondiale e che vede nel presidente degli Stati Uniti il salvatore contro il “deep state” guidato da una setta di pedofili satanisti, scatena una nuova ondata di polemiche. E crea sconcerto anche negli apparati di sicurezza che in più occasioni hanno denunciato la pericolosità di questo gruppo. LEGGI ANCHE > Qanon, il complottismo elevato all’ennesima potenza Trump su Qanon: “Sono felice di piacergli” “Da quel che so mi apprezzano molto, e questo mi fa piacere”. Così Trump su Qanon durante la conferenza stampa di mercoledì, dopo che ... Leggi su giornalettismo

New York, 19 ago 23:32 - (Agenzia Nova) - L'ex deputato repubblicano Charlie Dent ha annunciato oggi il suo sostegno al candidato democratico alla presidenza Joe Biden. Dent, che diventa così l'ultimo ...

Usa 2020, Barack Obama: presidenza Trump come reality show

Roma, 19 ago. (askanews) - L'ex presidente americano, Barack Obama, intervenendo alla terza giornata della Convention Democratica, attacca l'attuale presidente, Donald Trump, secondo stralci del suo d ...

