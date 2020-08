Trovato morto | Stefano Guizzon nascosto tra i tavoli del suo pub | FOTO (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gestiva diversi locali fra Treviso e Brescia, Stefano Guizzon Trovato morto nel pub da un suo dipendente. Lascia moglie e figlio piccolo. Un uomo è stato Trovato morto da un suo dipendente all’interno di un pub che gli apparteneva, a Treviso. La vittima si chiamava Stefano Guizzon ed aveva 50 anni. Il suo locale, il … L'articolo Trovato morto Stefano Guizzon nascosto tra i tavoli del suo pub FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Gestiva diversi locali fra Treviso e Brescia, Stefano Guizzon trovato morto nel pub da un suo dipendente. Lascia moglie e figlio piccolo. Il povero Stefano Guizzon trovato morto nel suo pub per un mal ...