Trovato il corpo del piccolo Gioele | era a pochi metri da dove è morta la madre

È stato ritrovato tra le campagne di Caronia (Messina) il corpo del piccolo Gioele Mondello, il bambino di 4 anni, scomparso dallo scorso 3 agosto con la madre poi trovata morta l’8 agosto sotto un traliccio. “Sono resti umani, di un bambino”, questa la notizia data dagli inquirenti poco dopo le 13. I resti erano a pochi metri dal traliccio dove è stata ritrovata la mamma. Intorno a mezzogiorno un carabiniere in congedo ha telefonato per segnalare la presenza del corpo, proprio nella zona delle ricerche. Il procuratore di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo si è subito recato sul posto, definendo la segnalazione “importante”. Con il magistrato anche la polizia scientifica e gli uomini dei vigili del fuoco del Nucleo Sapr. “I resti umani sono di un bambino”. C’è poco spazio per altre congetture, visto che non risultano altri minori spariti nella zona.

