Troppa tensione, super tifoso da 73 anni muore d'infarto durante Atalanta-Psg

Sorisole, l'86enne Giancarlo Rondi trovato senza vita in giardino un'ora dopo il fischio finale. Non è mai riuscito a seguire i match seduto: a casa camminava con la radiolina, allo stadio su e giù lungo il parterre.

Riapertura delle scuole, ancora tensione nella maggioranza

Si torna in classe il 14 settembre. Nessun rinvio, assicura il governo, nessuna deroga. Ma nella maggioranza il capitolo scuola continua a creare tensioni: il senatore di Italia viva Davide Faraone ar ...

REGIONE – Arrivo nuovi immigrati, troppo alto il rischio contagi: ferma presa di posizione di Toma

L’ingresso di un nuovo flusso di immigrati creerebbe motivi di tensione e di preoccupazione, pertanto chiedo formalmente alle SS.LL. di volermi rassicurare escludendo tale evenienza. La nostra regione ...

