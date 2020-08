Triste, inaccettabile epilogo per Gioele, ritrovato senza testa. E il papà ammutolisce (Di mercoledì 19 agosto 2020) E’ finita come sembrava destinata a finire, ma l’epilogo è comunque sconvolgente. E’ stato ritrovato Gioele, o meglio, quello che resta di lui. Molto poco, dopo tutti questi giorni passati a cercarlo, disperatamente. Resti ossei che sembrano quelli di un bambino, una maglietta che assomiglia “al 99 cento” a quella di Gioele. Poi dei peli … L'articolo Triste, inaccettabile epilogo per Gioele, ritrovato senza testa. E il papà ammutolisce proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

ValerioLivia : @ana_majnonAisha Triste e inaccettabile! - icksx : @Gianluca_Conti_ @ChinellatoCarla @MurelliElena “Vile” è un insulto grave, e inaccettabile che descrive la sua frus… - ajuuNIC3 : Ci mettete la musichina triste, fate vedere qualche litigio, mostrate questa ragazzina che avrà attorno ai 13/14 an… -

Ultime Notizie dalla rete : Triste inaccettabile Bonus 600 euro, dopo il caso-Broggi, Guerra: "Inaccettabile calderone, consiglieri da 18 euro a seduta non sono parlamentari" ComoZero Marcinelle: Casellati, “la strage di 64 anni fa un monito ancora tristemente attuale. Di lavoro si deve vivere, non si può morire”

“La strage di Marcinelle dell’8 agosto 1956 è stata uno dei più gravi drammi sul lavoro della storia e rappresenta un monito ancora tristemente attuale. Di lavoro si deve vivere, non si può morire. È ...

“La strage di Marcinelle dell’8 agosto 1956 è stata uno dei più gravi drammi sul lavoro della storia e rappresenta un monito ancora tristemente attuale. Di lavoro si deve vivere, non si può morire. È ...