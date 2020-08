Treno Milano-Lecco deragliato, feriti due macchinisti: passeggero sfonda il vetro, carrozze sulla strada (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un Treno è deragliato poco appena delle 12 a Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in Brianza . Nel deragliamento sono rimasti feriti 2 macchinisti, che secondo Areu, non dovrebbero ... Leggi su leggo

Un treno è deragliato poco appena delle 12 a Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in Brianza. Nel deragliamento sono rimasti feriti 2 macchinisti, che secondo Areu, non dovrebbero essere ...Incidente ferroviario in Brianza. Un treno è deragliato poco appena delle 12 di oggi, 19 agosto, a Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate. Nel deragliamento sono rimasti feriti 2 macchinist ...