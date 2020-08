Treno deragliato in Brianza, ha viaggiato senza personale per 10 km. Il pm: «Disastro ferroviario colposo» (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Procura di Monza ha aperto un’inchiesta per Disastro ferroviario colposo, al momento a carico di ignoti, sul deragliamento del Treno regionale di questa mattina alla stazione di Carnate. La polizia ferroviaria sta continuando a fare gli accertamenti sul caso e poi potrebbero comparire le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Quello che è certo è che – per cause ancora da accertare – il Treno viaggiava senza personale. Ha viaggiato per quasi 10 km dalla stazione di Paderno d’Adda (Lecco) a quella di Carnate (Monza e Brianza) senza personale di servizio a bordo. «Il Treno 10776 si è mosso dalla stazione di Paderno ... Leggi su open.online

