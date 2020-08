Treno deragliato della Milano – Lecco a Carnate: circolazione bloccata sulle linee per Monza | FOTO (Di mercoledì 19 agosto 2020) Treno deragliato alle 12 in stazione a Carnate in provincia di Monza e Brianza. Sul posto ci sono due elisoccorso assieme ad ambulanze e automedica. Sarebbe rimasto ferito in maniera lieve il macchinista del Treno. Il convoglio di Trenord è deragliato in stazione per cause ancora da accertare. circolazione bloccata sulle linee per Monza. Trenord … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Treno deragliato della Milano – Lecco a Carnate: ... Leggi su ilnotiziario

rtl1025 : ?? Un treno è deragliato poco appena delle 12 a #Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in #Brianza. Nel… - varesenews : #Treno #deragliato alla stazione di Carnate Usmate Soccorsi in azione sul luogo dell'#incidente #ferroviario - jeimochi : Nel mio paese è deragliato un treno, ha sfondato il muro di sponda ed è finito in strada. È tutta mattina che sento le sirene dei soccorsi. - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Lombardia, #treno deragliato della Milano – Lecco a #Carnate: circolazione bloccata sulle linee per Monza. Sarebbe rim… - verbanonews : New post: Treno deragliato alla stazione di Carnate Usmate, diversi feriti -