Treno deragliato a Carnate | non c’era nessuno alla guida | avviata indagine

Non era guidato da nessuno il Treno che oggi, è deragliato a Carnate ed è finito sulla strada. Una nota di Trenord ha infatti fatto sapere che, per qualche guasto tecnico ancora da accertare, il Treno è partito dalla stazione in maniera meccanicamente autonoma, senza che nessuno lo guidasse. Era un Treno impazzito quello che oggi, a Carnate, ha spaventato i residenti ed i -pochi, per fortuna- viaggiatori che erano a bordo. Pare infatti che il Treno fosse fermo nella stazione di Paderno, senza che a bordo ci fossero né il macchinista né il capoTreno, quando ha cominciato a muoversi sui binari, riuscendo a ...

poliziadistato : Deragliato treno nei pressi della stazione #CarnateUsmate Linee interrotte Lecco-Milano, Bergamo-MI e MI-Sondrio. S… - emergenzavvf : ?? #Carnate (MB) #19agosto 12:00, incidente ferroviario sulla linea Monza Lecco: deragliato un treno senza passegger… - petergomezblog : #Treno deragliato a Carnate, “il macchinista e il capotreno non erano a bordo”. In viaggio per 6 km senza guida. Fe… - Sabrina_aga : RT @rep_milano: Il treno deragliato a Carnate ha viaggiato per 10 chilometri senza il macchinista sceso per una pausa. Tre contusi [aggiorn… - gracco63 : RT @emergenzavvf: ?? #Carnate (MB) #19agosto 12:00, incidente ferroviario sulla linea Monza Lecco: deragliato un treno senza passeggeri a bo… -