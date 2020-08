Treno deraglia sulla Milano-Lecco, carrozze rovesciate. Ci sono feriti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Treno deraglia a Carnate, in Brianza sulla Milano-Lecco, carrozze rovesciate. Ci sono vari feriti tra i macchinisti e passeggeri Treno deraglia a Carnate, in Brianza sulla Milano-Lecco, più di una carrozza si è rovesciata. Il fatto è successo che erano poco dopo le 12, appena il convoglio era uscito dalla stazione Carnate-Usmate. Nel deragliamento sarebbero rimasti feriti due macchinisti che fortunatamente non in modo grave. Stessa sorte per quello che forse era l’unico passeggero presente al momento sul mezzo che avrebbe rotto un finestrino per mettersi in salvo. Sul posto ... Leggi su bloglive

MediasetTgcom24 : Deraglia un treno Lecco-Milano, motrice esce dai binari #treno - Agenzia_Ansa : Treno deraglia in #Brianza, feriti due macchinisti #ANSA - fanpage : ULTIM'ORA Sul posto ci sono cinque ambulanze, tre automediche e due elicotteri in codice rosso - worldnews911 : Deraglia un treno della linea Lecco-Milano: tre feriti – Tgcom24 - Stefano47510568 : RT @Agenzia_Ansa: Treno deraglia in #Brianza, feriti due macchinisti #ANSA -