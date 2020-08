Treno deraglia sulla Lecco-Milano, feriti due macchinisti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un Treno della linea Lecco-Milano è deragliato nei pressi della stazione di Carnate Usmate. A causa dell’impatto due macchinisti hanno riportati ferite non gravi mentre un passeggero è in ospedale in codice verde. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze di polizia ferroviaria che hanno attivato il Nucleo Operativo Incidenti Ferroviarie. Le dinamiche dell’incidente non … Leggi su periodicodaily

MediasetTgcom24 : Deraglia un treno Lecco-Milano, motrice esce dai binari #treno - petergomezblog : Treno deraglia a Carnate, sulla linea per Monza: sul posto elisoccorso e ambulanze. Circolazione di Trenord bloccat… - HuffPostItalia : Treno deraglia a Carnate, carrozze sulla strada. Feriti a bordo, diverse ambulanze sul posto - VaLsaSsInaNews1 : BRIANZA, DERAGLIA UN TRENO. CORSE CANCELLATE E TRE FERITI LIEVI - - Gastone_derolla : @TgLa7 Giustamente ormai è tradizione, a rotazione una volta cade un ponte, la volta dopo un treno deraglia -