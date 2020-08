Treno deraglia in Brianza, feriti 2 macchinisti e un passeggero [FOTO] (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un Treno è deragliato poco dopo le 12 a Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in Brianza. Nel deragliamento sono rimasti feriti 2 macchinisti, che, secondo Areu, non dovrebbero essere gravi, e un passeggero che ha rotto il vetro del finestrino per uscire (secondo le prime informazioni si è allontanato). Il Treno di Trenord è della linea Milano-Lecco. Sul posto, insieme al 118, carabinieri e vigili del fuoco.L'articolo Treno deraglia in Brianza, feriti 2 macchinisti e un passeggero FOTO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Deraglia un treno Lecco-Milano, motrice esce dai binari #treno - fanpage : ULTIM'ORA Sul posto ci sono cinque ambulanze, tre automediche e due elicotteri in codice rosso - simone_tironi : Treno deraglia a #Carnate. Fortunatamente i vagoni erano vuoti. L'ennesima prova che #trenord è un servizio effici… - ilmessaggeroit : Treno deraglia in Brianza, feriti due macchini e un passeggero: carrozze invadono la strada - TgrRai : #Carnate, #Monza e #Brianza: deraglia un #treno @TrenordOfficial: tre feriti non gravi. Altre notizie qui:… -