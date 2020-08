Treno deraglia: ha viaggiato per 10 chilometri senza personale a bordo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Viaggiava da solo, il Treno, per quasi 10 km dalla stazione di Paderno d'Adda (Lecco) a quella di Carnate (Monza e Brianza), provocando il ferimento dell'unico passegero. senza personale di servizio a bordo, il Treno è deragliato. Il macchinista e il capoTreno erano infatti scesi alla stazione di Paderno per concedersi una pausa, e il Treno si è poi messo in moto Leggi su firenzepost

