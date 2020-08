Trans uccisa a Vallo della Lucania, l'assassino confessa: spunta il movente della gelosia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Omicidio a Vallo della Lucania, svolta nelle indagini: una persona fermata 18 August 2020 Gli investigatori sono convinti che Francesca Galatro , la 66enne Trans originaria di Buonabitacolo trovata ... Leggi su salernotoday

Un raptus di gelosia. Sarebbe stata uccisa per eccesso di amore Francesca Galatro la 66enne trans originaria di Buonabitacolo ma residente a Vallo della Lucania trovata senza vita lunedì pomeriggio, i ...

