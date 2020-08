Tragedia Viviana Parisi, trovati resti umani di un bambino: “E’ il corpicino di Gioele, trascinato dagli animali selvatici” (Di mercoledì 19 agosto 2020) E’ stato trovato il piccolo Gioelelì, a poco meno di 300 metri dal traliccio in cui è stato rinvenuto il corpo della madre, Viviana Parisi. Del bambino è rimasto solo un tronco con una parte del femore, trascinato lì dagli animali selvatici “o suini dei Nebrodi, oppure cani randagi di grossa taglia”, dicono gli investigatori. A circa 100 metri di distanza c’era la testa del bambino, ormai in avanzato stato di decomposizione, con alcuni indumenti che apparterrebbero proprio al piccolo. E’ da due settimane che si lavora, e oggi è stato trovato il corpo del piccolo sparito nel nulla lo scorso 3 agosto insieme con la madre, il cui corpo è stato rinvenuto l’8 agosto. ... Leggi su meteoweb.eu

MontiFrancy82 : Una tragedia immane che lascia senza parole. Un pensiero al piccolo #Gioele a #Viviana e alla loro famiglia - Roberto28132743 : adesso la cosa più brutta della tragedia di Viviana e di suo figlio sarà che non si saprà mai la dinamica di quello… - cris_strega : RT @Libero_official: #VivianaParisi e #GioeleMondello, il foglio ritrovato in auto che può spiegare la tragedia di #Caronia - Libero_official : #VivianaParisi e #GioeleMondello, il foglio ritrovato in auto che può spiegare la tragedia di #Caronia… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Viviana Viviana Parisi e Gioele Mondello, il foglio ritrovato in auto che può spiegare la tragedia Liberoquotidiano.it La Vita in Diretta Estate, Andrea Delogu in lacrime per il caso di Gioele Mondello

dalla tragedia del piccolo Alfredino nel 1891 (prima diretta non-stop a reti unificate della televisione) alla scomparsa di Gioele Mondello. Oggi, la notizia del possibile, probabile ritrovamento dei ...

Viviana Parisi e Gioele Mondello, il foglio ritrovato in auto che può spiegare la tragedia

"Crollo mentale dovuto a una crisi mistica". Ad attestare le condizioni psichiche precarie di Viviana Parisi è un certificato medico rilasciato lo scorso 17 marzo dall'ospedale di Barcellona Pozzo di ...

dalla tragedia del piccolo Alfredino nel 1891 (prima diretta non-stop a reti unificate della televisione) alla scomparsa di Gioele Mondello. Oggi, la notizia del possibile, probabile ritrovamento dei ..."Crollo mentale dovuto a una crisi mistica". Ad attestare le condizioni psichiche precarie di Viviana Parisi è un certificato medico rilasciato lo scorso 17 marzo dall'ospedale di Barcellona Pozzo di ...