Tra sbarchi e rientri dalle vacanze senza controlli aumentano i contagi: 642 nuovi casi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nessuna regione a contagio zero e nuovo aumento di contagiati. È quanto emerge dal bollettino di oggi mercoledì 19 agosto, rilasciato dal ministero della Salute in merito alla situazione dell’emergenza coronavirus in Italia. Italia. Nelle ultime 24 ore sono 642 le persone risultate positive, per un totale di 255.278 casi. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 403. In aumento il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 66 (ieri 58). In crescita anche i tamponi: 71mila, quasi 20mila in più di ieri. In Lombardia (+91) e Emilia Romagna (+76) i maggiori incrementi di contagiati. L’incremento dei nuovi casi di coronavirus si allinea ai numeri dei giorni antecedenti al lockdown del 10 marzo. Il 4 marzo ... Leggi su secoloditalia

matteosalvinimi : Ieri ho cercato di spiegare che mandare a processo un ministro per aver bloccato gli sbarchi e intanto far sbarcare… - matteosalvinimi : Mentre gli sbarchi continuano senza sosta ed emergono oltre 70 immigrati positivi nell'hotspot di Pozzallo, il mini… - olivier60037821 : RT @GiorgiaMeloni: Se il governo ritiene di chiudere le #discoteche deve anche chiudere i porti agli sbarchi illegali. Non si può ignorare… - Marxtrixx : RT @iurimariaprado: Oggi ha fatto il buco, ma domani @ilfoglio_it spiega che c’è un’evidente correlazione tra sbarchi e grammatica. - iurimariaprado : Oggi ha fatto il buco, ma domani @ilfoglio_it spiega che c’è un’evidente correlazione tra sbarchi e grammatica. -