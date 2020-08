Toyota, partnership con Amazon per nuovi servizi di mobilità (Di mercoledì 19 agosto 2020) Toyota e Amazon stringono una nuova collaborazione , un ulteriore stretta di mano compresa all'interno di un accordo più ampio e già avviato da tempo tra la Casa automobilistica del Sol Levante e il ... Leggi su corrieredellosport

BarbySavino : RT @toyota_italia: Al via il 50° @giffonifilmfest e Toyota rinnova la partnership come sponsor principale all'insegna della mobilità sosten… - egitto86 : RT @toyota_italia: Al via il 50° @giffonifilmfest e Toyota rinnova la partnership come sponsor principale all'insegna della mobilità sosten… - motori_it : Toyota: partnership con Amazon per nuovi e più avanzati servizi di mobilità - Domenicokar : RT @toyota_italia: Al via il 50° @giffonifilmfest e Toyota rinnova la partnership come sponsor principale all'insegna della mobilità sosten… - CristopherGius1 : RT @toyota_italia: Al via il 50° @giffonifilmfest e Toyota rinnova la partnership come sponsor principale all'insegna della mobilità sosten… -