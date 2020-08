Tour de France – Addio alla coppia di ‘miss’: rivoluzionate le premiazioni sul palco (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il tanto atteso momento del Tour de France 2020 sta per arrivare: il 29 agosto partirà da Nizza la Grande Boucle per la gioia di tutti gli appassionati di ciclismo che hanno dovuto rinunciare alle gare durante il periodo di lockdown. Dopo la notizia dell’esclusione dal team Ineos di Froome e Thomas, arriva un’altra importante novità riguardante la grande corsa a tappe Francese: rivoluzionato il momento della premiazione sul palco. Non saranno più due ‘miss’ a premiare i ciclisti, bensì un uomo ed una donna, come annunciato al direttore Prudhomme. Una scelta presa dopo diverse proteste femministe, secondo le quali vedere due donne premiare i corridori sarebbe un’azione ‘sessista’.L'articolo Tour de France – ... Leggi su sportfair

