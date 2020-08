Toscana, positivo al Coronavirus al ritorno dalla Spagna: adesso è in terapia intensiva (Di mercoledì 19 agosto 2020) Toscana, positivo al Coronavirus al ritorno da Spagna: è in terapia intensiva Un piccolo focolaio di Coronavirus si è originato in questi giorni a Massarosa, in Toscana, dove un uomo di 34 anni è risultato positivo dopo essere tornato da un viaggio in Spagna, precisamente a Madrid: l’uomo attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Livorno. Prima di andare al pronto soccorso, però, l’uomo ha involontariamente contagiato – oltre alla compagna, che era con lui in Spagna ed è risultata positiva al tampone – anche il padre, la madre e il fratello. Il 34enne e la ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Toscana positivo Toscana, sono positivi e partecipano a una festa all'Argentario: controlli per tutti La Repubblica Firenze.it Coronavirus: 43 positivi nel Lazio e un decesso. In provincia altri contagi a Latina e Aprilia

Coronavirus Lazio, positivi intercettati in aeroporto con i test rapidi Sono ... un ragazzo spagnolo in arrivo da Barcellona e diretto in Toscana e un bambino di 6 anni spagnolo proveniente anche lui ...

Corsa a ostacoli per la scuola «Mancano ancora mille posti»

Sono ancora tanti i nodi da sciogliere in vista del 14 settembre, giorno del ritorno a scuola: banchi, personale, trasporti, spazi, misure di sicurezza. E poi l’incognita della curva dei contagi che c ...

