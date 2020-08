Torino, trattativa in corso per Anton Barak dell’Udinese (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Torino sta trattando con l’Udinese per l’acquisto del centrocampista Anton Barak secondo Gianluca Di Marzio Il Torino continua a lavorare per rafforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Il club granata sta infatti trattando l’acquisto di Anton Barak con l’Udinese. Il centrocampista è reduce dall’esperienza con la maglia del Lecce, ceduto in prestito dal club friulano durante la scorsa sessione invernale di mercato. Ha segnato il suo primo gol con la società pugliese proprio al Torino nel match dello scorso 2 febbraio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Sono arrivati a Casa #Milan il ds del #Torino Vagnati e l'agente Di Domenico per provare a sbloccare la trattativa… - MartinKlindera : RT @DiMarzio: #Torino | Trattativa con l'#Udinese per #Barak: le ultime - Torrenapoli1 : RT @DiMarzio: #Torino | Trattativa con l'#Udinese per #Barak: le ultime - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ??Il #Torino piomba su #Barak dell'#Udinese. Ecco I dettagli ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato #Toro - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ??Il #Torino piomba su #Barak dell'#Udinese. Ecco I dettagli ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato #Toro -

Ultime Notizie dalla rete : Torino trattativa Torino, trattativa in corso per Anton Barak dell’Udinese Calcio News 24 Ufficiale il passaggio al Torino

TORINO - Le voci si rincorrevano da giorni, ora è arrivata pure l’ufficialità: Ricardo Rodriguez è un giocatore del Torino. Il club granata ha trovato un accordo con il Milan - con il quale l’esterno ...

Calciomercato, lo Sporting tratta Lyanco: 12 milioni la richiesta del Torino

Prosegue la trattativa, già anticipata negli scorsi giorni su Toro News, tra Torino e Sporting Lisbona per Lyanco. Il difensore brasiliano potrebbe cambiare maglia a titolo definitivo in questa sessio ...

TORINO - Le voci si rincorrevano da giorni, ora è arrivata pure l’ufficialità: Ricardo Rodriguez è un giocatore del Torino. Il club granata ha trovato un accordo con il Milan - con il quale l’esterno ...Prosegue la trattativa, già anticipata negli scorsi giorni su Toro News, tra Torino e Sporting Lisbona per Lyanco. Il difensore brasiliano potrebbe cambiare maglia a titolo definitivo in questa sessio ...