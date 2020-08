Torino, presentato Giampaolo: “Qui si respira la storia” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nella sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino, è stato presentato il nuovo allenatore dei granata, Marco Giampaolo, che ha iniziato cosi: “Trovo una società storica: in tanti mi hanno raccontato del Toro: mi hanno detto che è una cosa diversa. Ho respirato pasdione e tradizione da quando mi hanno chiamato. Ci sarà da sputare sangue, qui è un po’ lontano dalla mia idea di calcio. Il tempo è il mio primo alleato o mio nemico, quando me lo hanno concesso ho aperto piccoli cicli importanti. Ne ho parlato con Cairo e Vignati, mi auguro di poter scrivere qui al Toro. Dobbiamo capire quali giocatori possono ricoprire ruoli diversi: io gioco a quattro in difesa e non ho mai giocato con il quinto a centrocampo. I giocatori li devo ancora conoscere. Conosco le ... Leggi su sport.periodicodaily

