Torino, i giocatori arrivano al Filadelfia per il primo allenamento – FOTO (Di mercoledì 19 agosto 2020) I giocatori del Torino sono arrivati al Filadelfia per il primo allenamento della nuova stagione, il primo sotto la gestione Giampaolo (-Dal nostro inviato al Filadelfia, Alessandro Gallo) primo allenamento della nuova stagione per il Torino. I giocatori granata sono arrivati alla spicciolata al campo sportivo del Filadelfia per la prima sgambata sotto la gestione Giampaolo. Presente, ovviamente, anche il neo acquisto Ricardo Rodriguez. Ci sono anche il presidente Urbano Cairo e il ds Vagnati, che con ogni probabilità assisteranno alla seduta dei granata. UjkaniIzzoMillico e ZazaRosatiLeggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

