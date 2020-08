Torino, Giampaolo si presenta: “Murru, Schick e Linetty? Ecco la situazione” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giornata di presentazione in casa Torino, obiettivi importanti in casa granata con l’arrivo dell’allenatore Giampaolo. Il tecnico si è presentato in conferenza stampa, Ecco le indicazioni dell’ex Milan. “Trovo una società storica, in tanti mi hanno raccontato del Toro: ho sentito tutti molto appassionati, mi hanno detto che il Toro è una cosa diversa. E questo bisogna viverlo per poterlo capire. Ho respirato passione e tradizione, l’ho percepito quando mi hanno chiamato. Dobbiamo capire quali calciatori possano ricoprire diversi ruoli: io gioco a quattro in difesa e non ho mai giocato con i quinti a centrocampo. I giocatori che ho già? Li devo ancora conoscere. Conosco le difficoltà del mercato, è stata una stagione anomala e ... Leggi su calcioweb.eu

TuttoMercatoWeb : Torino, Giampaolo sul Milan: 'In sette partite ho potuto dimostrare pochissimo' - DiMarzio : #Torino | Presentato #Giampaolo: 'Qui è un ambiente diverso, per capirlo bisogna viverlo' - Informazioneli5 : RT @tuttosport: #Torino, #Cairo presenta #Giampaolo: 'Un maestro, lo volevo 13 anni fa' ?? - CalcioWeb : #Torino, #Giampaolo si presenta: 'Murru, Schick e Linetty? Ecco la situazione' - - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #Torino | Presentato #Giampaolo: 'Qui è un ambiente diverso, per capirlo bisogna viverlo' -