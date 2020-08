Torino, Giampaolo si presenta: “Granata società storica, si dovrà sputare sangue. Ho ancora un dubbio” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Torino presenta il nuovo allenatore: dopo l'addio di Moreno Longo, l'erede dei granata è Marco Giampaolo.L'ex tecnico di Siena e Milan nella mattinata odierna è stato presentato ufficialmente alla stampa, una certezza in panchina per il club piemontese dopo la scommessa Longo. Le sue parole rilasciate in sala stampa."Il Torino è una società storica, di tradizione. I tifosi sono appassionati, mi dicono che sono diversi e credo di averlo capito, ma bisogna viverlo. Sono consapevole che ci sarà bisogno di tempo, il Toro viene da un modo diverso di pensare e so che ci saranno delle difficoltà, si dovrà sputare sangue. Il concetto del tempo l'ho quasi sempre ripetuto ogni volta che ho allenato e che a volte ... Leggi su mediagol

TuttoMercatoWeb : Torino, Giampaolo sul Milan: 'In sette partite ho potuto dimostrare pochissimo' - DiMarzio : #Torino | Presentato #Giampaolo: 'Qui è un ambiente diverso, per capirlo bisogna viverlo' - TorinoFC_1906 : Giampaolo: 'Al Toro con grande entusiasmo' | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE - atmilan1899 : #Giampaolo: '#Milan, sono deluso. #Torino? Voglio i miei ex giocatori. #Sarri? Capisco la sua amarezza' - Mediagol : #Torino, Giampaolo si presenta: “Granata società storica, si dovrà sputare sangue. Ho ancora un dubbio” -