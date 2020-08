Torino, Giampaolo: “Ci sarà da sputare sangue” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Presentato ufficialmente il nuovo allenatore del Torino, Marco Giampaolo. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Devo buttarmi a capofitto sul lavoro, devo capire dove andare a svoltare. Mi aspetta un lavoro duro, lo so, ci sarà da sputare sangue, per dirla in modo diretto”. Ha proseguito il neo tecnico: “Il Toro ha le carte in regola per assestarsi a un certo livello: ha risorse, storia, potenzialità economiche”. Foto: Twitter Torino L'articolo Torino, Giampaolo: “Ci sarà da sputare sangue” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

