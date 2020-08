Torino, Giampaolo: "Ci sarà da sputare sangue, ma abbiamo potenzialità" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Che ha parlato anche di mercato : 'Non è vero che dobbiamo prendere 6 giocatori: leggo del portiere, ma noi abbiamo Sirigu e lo teniamo stretto . In attacco ci sono Belotti, Zaza e Iago, un altro ... Leggi su sport.sky

TuttoMercatoWeb : Torino, Giampaolo sul Milan: 'In sette partite ho potuto dimostrare pochissimo' - DiMarzio : #Torino | Presentato #Giampaolo: 'Qui è un ambiente diverso, per capirlo bisogna viverlo' - TorinoFC_1906 : Il Presidente Cairo: 'Giampaolo, un valore aggiunto' | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Giampaolo non dimentica il #Milan: 'Tanta delusione, non mi hanno dato tempo'. Marco Giampaolo, nel corso della presen… - PanzeriDa : Il #Torino sta facendo quello che doveva fare il #Milan con #Giampaolo: consegnare al tecnico dal primo giorno di r… -