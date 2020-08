Torino, ecco Giampaolo: “Arrivo in una società storica, bisognerà sputare sangue” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si è conclusa pochi minuti fa la conferenza stampa del nuovo allenatore del Torino, Marco Giampaolo, reduce dalla deludente esperienza sulla panchina del Milan e molto voglioso di riscatto; anche la stagione dei granata non è stata affatto esaltante, ma il nuovo allenatore sembra avere già le idee molto chiare: “Torino e’ una società storica, di grande tradizione. In tanti mi hanno detto: ‘Il Toro e’ diverso rispetto agli altri club. Sono consapevole che ci sara’ bisogno di tempo, ci saranno sicuramente delle difficolta’. Bisognerà sputare sangue. Mi auguro di porter avere il tempo per costruire qualcosa, quando l’ho avuto sono anche riuscito ad aprire mini-cicli. Punti fermi? Conoscero’ bene i calciatori quando ... Leggi su sportface

Era il 1974, vigilia della stagione del terrorismo che proprio a Torino avrà il suo epicentro con gli attacchi, le gambizzazioni, gli omicidi dei dirigenti dell'azienda. Ecco come egli sintetizza ...

Calciomercato, Koulibaly sempre più vicino al City. La Lazio pensa a Shaqiri

Il Torino con una foto sui profili social ha confermato il rinnovo dell’argentino Cristian Ansaldi fino al 2021, il primo vero e proprio “colpo” di questo calciomercato. Sul sito ufficiale dei granata ...

