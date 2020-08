The Originals, oggi 19 agosto: Dietro la porta rossa (Di mercoledì 19 agosto 2020) Trama e anticipazioni “The Originals” puntate di oggi 17 agosto: la serie televisiva approda su La5. Rebekah e Kol, mentre si divertono con gli altri vampiri, scoprono che la maledizione della linea di sangue si è innescata, così tutti i vampiri che sono con loro muoiono, ciò significa solo che: Elijah è stato ucciso! Ma scopriamo in modo più approfondito cosa succede nella puntata 10 della quarta stagione della serieArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

SangueOssaAnima : Niente replica di Twilight oggi, c'è the originals. Pazienza, vorrà dire che me lo riguarderò su Mediaset play - atypicaldr : tvd e the originals - poseysmile_ : @cutmydoritos en la 4 porq queria ver the originals jajsjsjjss - livefghs_ : Ame vado a guardarmi un po’ the originals, vi do la buonanotte per sicurezza?? #Tiziaparty - ciaopiaceregaia : non piangevo così tanto per una serie tv da the vampire diaries si ho finito la 5x08 di the originals -

Ultime Notizie dalla rete : The Originals The Originals, oggi 19 agosto: Dietro la porta rossa SoloDonna Noblesse: trailer italiano del nuovo anime Crunchyroll Originals

Noblesse è sviluppato da Production I.G con regia Yasutaka Yamamoto (Hinomaru Sumo). Il cast è composto da Tarusuke Shingaki (Mirio in My Hero Academia) nei panni di Cadis Etrama di Raizel, Daisuke Hi ...

Paris Hilton, annunciato il documentario su Youtube Originals

Paris Hilton è una delle star più scintillanti, amate e popolari a livello internazionale. La modella, imprenditrice e cantante si prepara ad accompagnare il pubblico all’interno della sua vita grazie ...

Noblesse è sviluppato da Production I.G con regia Yasutaka Yamamoto (Hinomaru Sumo). Il cast è composto da Tarusuke Shingaki (Mirio in My Hero Academia) nei panni di Cadis Etrama di Raizel, Daisuke Hi ...Paris Hilton è una delle star più scintillanti, amate e popolari a livello internazionale. La modella, imprenditrice e cantante si prepara ad accompagnare il pubblico all’interno della sua vita grazie ...