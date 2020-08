The Mandalorian: la reazione di George Lucas dopo aver visto la serie tv (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ecco quale è stata la reazione di George Lucas dopo aver visto The Mandalorian, secondo David Filoni, regista e produttore esecutivo della serie di Star Wars. The Mandalorian si è rivelata una delle sorprese dell'anno ed è riuscita a convincere praticamente tutti. Compito non semplice quando si ha a che fare con l'universo di Star Wars, dove i pareri spesso sono divisivi. Mancava giusto un punto di vista, quello di George Lucas, che il mondo di Guerre Stellari lo ha creato. Secondo David Filoni, Lucas è rimasto soddisfatto del lavoro svolto. La dichiarazione su The Mandalorian arriva a margine di una intervista di David Filoni, uno dei ... Leggi su movieplayer

