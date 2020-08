The Crown 5 e 6 su Netflix: Lady Diana sarà Elizabeth Debicki (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sarà l’attrice australiana Elizabeth Debicki, classe 1990, a interpretare la parte della principessa Diana nella quinta e nella sesta stagione di “The Crown”. Dal 26 agosto la Debicki sarà nelle sale nel film “Tenet” di Christopher Nolan. Dopo Imelda Staunton e Jonathan Pryce nei ruoli, rispettivamente, della regina e del principe consorte, è stato definito il cast delle ultime due stagioni della serie TV “The Crown” con l’assegnazioneArticolo completo: The Crown 5 e 6 su Netflix: Lady Diana sarà Elizabeth Debicki dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

