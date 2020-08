The Batman: le riprese del film con Robert Pattinson di nuovo al via a settembre (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le riprese di The Batman, interrotte a Londra alcuni mesi fa, prenderanno di nuovo il via nel mese di settembre. Le riprese di The Batman, dopo una lunga pausa, riprenderanno il via a settembre nel Regno Unito, negli spazi di Warner Bros. Studios Leavesden, per completare il lavoro sul nuovo adattamento dei fumetti dedicati a Bruce Wayne. Nell'iconico ruolo ci sarà l'attore Robert Pattinson e i fan sperano che le prime sequenze vengano presentate in occasione dell'evento DC FanDome che si svolgerà il 22 agosto. Il regista Matt Reeves potrebbe completare il lavoro sul set entro la fine del 2020 e in queste settimane sono stati costruite le scenografie necessarie a realizzare i ciak mancanti. Secondo quanto ... Leggi su movieplayer

