Test in aeroporto | domani parte Malpensa Gallera insiste | “Sono alternativa | prenotate dall’Ats” A Milano già 10mila in attesa

I tamponi negli aeroporti sono "uno strumento alternativo", "una possibilità in più, non l'unica". A una settimana dall'ordinanza che prevede i controlli per chi arriva o rientra da Grecia, Spagna, Malta e Croazia, in Lombardia l'unico scalo pronto a partire (da domani) è quello di Malpensa. Per il responsabile della Sanità nella giunta leghista, intervistato da il Giornale, quella del Test dopo l'atterraggio è una soluzione alternativa e meno pratica. Gallera infatti insiste: "La cosa più semplice ed efficace è prenotare il Test sul sito dell'Ats per poi farlo nel posto più vicino a casa. Nel frattempo si può continuare a vivere e lavorare ...

