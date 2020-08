Test fertilità maschile a casa, costo e come funziona (Di mercoledì 19 agosto 2020) Cosa ne pensi di fare un Test fertilità in casa anziché andare dallo specialista? L'idea di Testare lo sperma viene vissuto dalla maggior parte degli uomini come qualcosa di scomodo. In molti peraltro vorrebbero evitare una visita dall'urologo o dall'andrologo. I Test fertilità per uso domestico, quindi, sembrano inizialmente una buona alternativa: sono disponibili nei negozi, nelle farmacie e anche (in modo molto discreto) su Internet. I costi vanno dai 10 ai 20 euro, a seconda del produttore e del tipo di Test. come funziona un Test fertilità fai-da-te Fondamentalmente, i Test a casa sono progettati in modo che un uomo raccolga lo sperma in un contenitore, lì si ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Test fertilità Test fertilità maschile a casa, costo e come funziona GQ Italia