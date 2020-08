Tennis, Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic si sono lasciati? L’indizio social sembra confermare la rottura (Di mercoledì 19 agosto 2020) La storia d’amore tra Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic sembra essere arrivata al capolinea, niente di ufficiale ovviamente ma fa rumore la vignetta prima pubblicata e poi cancellata dall’azzurro su Instagram, un importante indizio che fa pensare ad una rottura. Il numero 8 del ranking ATP ha infatti postato una scenetta di South Park, cartone animato statunitense, in cui uno dei personaggi ammette: “la vita mi piace“. Immediata la risposta degli amici: “ma come? Sei appena stato scaricato“. Infine la chiosa: “beh è vero, sono triste. Ma allo stesso tempo sono felice che qualcosa mi faccia sentire triste. Mi fa sentire vivo, umano“. Una vignetta che potrebbe confermare la ... Leggi su sportfair

AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Federico #Gaio batte Matteo #Viola 3-6 6-3 7-5 in 2 ore e 22 minuti. Straordinario atteggiamento dei due: sulla palla b… - matmosciatti11 : Federico #Gaio batte Matteo #Viola 3-6 6-3 7-5 in 2 ore e 22 minuti. Straordinario atteggiamento dei due: sulla pal… - bsportsfan_com : #ChallengerTodi Federico Gaio v Matteo Viola - federtennis : Riparte il circuito #ATPChallenger e oggi prende il via il tabellone principale degli Internazionali di Tennis Citt… - SalvatoreSodan1 : RT @federtennis: Matteo #Berrettini ?? Andreas #Seppi Gianluca #Mager ?? Salvatore #Caruso Primi allenamenti a Flushing Meadows! ?? #stayFIT… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Matteo Tennis, Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic si sono lasciati? L’indizio social sembra confermare la ... SportFair Tennis, Masters 1000 Cincinnati: programma del torneo e dove vederlo in tv e streaming

Domani 20 agosto alle ore 17 partirà il Masters 1000 di Cincinnati con le qualificazioni sia del torneo maschile sia di quello femminile; ricordiamo che il torneo sul cemento americano si disputerà no ...

Atp Roma, Nadal e Djokovic guidano un'entry list di lusso

Diciannove dei primi venti giocatori del mondo saranno ai nastri di partenza degli Internazionali BNL d'Italia. Si giocherà dal 14 al 21 settembre - con le qualificazioni previste dall'11 o dal 12 a s ...

Domani 20 agosto alle ore 17 partirà il Masters 1000 di Cincinnati con le qualificazioni sia del torneo maschile sia di quello femminile; ricordiamo che il torneo sul cemento americano si disputerà no ...Diciannove dei primi venti giocatori del mondo saranno ai nastri di partenza degli Internazionali BNL d'Italia. Si giocherà dal 14 al 21 settembre - con le qualificazioni previste dall'11 o dal 12 a s ...