Tenet, in UK il film esce con una scena di violenza "tagliata" per motivi di censura (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tenet uscirà nel Regno Unito con circa nove secondi di tagli su una scena di violenza, per evitare un divieto ai minori di 15 anni. Tenet uscirà nel Regno Unito con una taglio di circa nove secondi su una scena di violenza per evitare un divieto ai minori di 15 anni. Lo ha riportato il sito film Stories dopo aver notato questo dettaglio sul sito della BBFC, l'organo di censura per i film sul territorio britannico. Il divieto ufficiale del lungometraggio di Christopher Nolan è 12A, il che consente ai minori di 12 anni di vederlo se accompagnati da un adulto, con la seguente motivazione: "per scene moderate di violenza, pericolo, violenza domestica e uso sporadico di linguaggio ... Leggi su movieplayer

WarnerBrosIta : Scopri i misteri che si nascondono in #TENET. Il film evento con John David Washington e Robert Pattinson sarà al c… - RollingStoneita : Il poster italiano di #TENET, il nuovo film di Christopher Nolan al cinema dal 26 agosto ? #12agosto - idolsmusicnews : Il singolo 'The Plan' di Travis Scott,soundtrack del film 'Tenet' di Christopher Nolan uscirà venerdì 21 agosto.… - CristianoGuarco : Tenet, 10 cose da sapere sul nuovo film di Christopher Nolan - cinemaniaco_fb : ?????????????? Tenet, in UK il film esce con una scena di violenza 'tagliata' per motivi di censura… -