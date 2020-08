Temptation Island 2020, Valeria e Ciavy di nuovo insieme: la foto (Di mercoledì 19 agosto 2020) "Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano". Si potrebbe usare questa frase di Amici mai di Antonello Venditti per descrivere la ripresa della relazione tra Valeria Liberati e Ciavy, due dei protagonisti di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 che è andato in onda quest'anno in via straordinaria coinvolgendo coppie famose e coppie non famose.I due personaggi del programma condotto da Filippo Bisciglia erano tornati insieme da pochi giorni e ad annunciarlo di recente era stata proprio la ragazza sul suo Instagram attraverso alcune Stories, spiegando di aver capito gli errori commessi e che erano pronti a ricominciare. 19 agosto 2020 06:53. Leggi su blogo

