Taylor Mega “scultorea” su Instagram: «Quanto vorrei essere quel cornetto!» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Taylor Mega, alias Elisia Todesco, riesce sempre a sbalordire il pubblico di Instagram. Non lo fa apposta, sa essere sensuale anche quando non lo vuole. Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo account Instagram, che conta la bellezza di 2 milioni e mezzo di follower, ha infuocato gli animi di tutti i suoi ammiratori. La bella influencer si trova ora in vacanza in un lussuoso hotel a cinque stelle a Siracusa, in Sicilia. Ad accompagnarla é il fidanzato, Tony Effe, nome d’arte che sta per Nicolò Rapisarda, membro del gruppo trap “Dark Polo Gang”. I due, dopo vari tira e molla e svariati flirt, é di nuovo tornata insieme e sembra aver trovato la vera felicità. View this post on Instagram ... Leggi su urbanpost

yakslatt : RT @wvrtrev: Io sto cercando una Taylor Mega, se ci sei batti un colpo, sarò il tuo Tony. - wvrtrev : Io sto cercando una Taylor Mega, se ci sei batti un colpo, sarò il tuo Tony. - blogtivvu : Taylor Mega e discoteche chiuse “Ecco quale sarebbe la cosa più sensata” - LiveNoneladUrso : Gabriel Garko e lo spritzettino di Taylor Mega. Ma quante cose succedono a Live #noneladurso? #rewind - 180senzacinta : Per voi Taylor mega è bella/figa? Pura curiosità -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Mega Taylor Mega scrive un libro e racconta i segreti della sua vita UdineToday Taylor Mega: le discoteche chiuse

Via social Taylor Mega si è detta d’accordo con il nuovo decreto del governo che ha imposto la chiusura di discoteche e locali notturni per evitare un nuovo aumento dei contagi. L’influencer ha però i ...

Taylor Mega “scultorea” su Instagram: «Quanto vorrei essere quel cornetto!»

Taylor Mega, alias Elisia Todesco, riesce sempre a sbalordire il pubblico di Instagram. Non lo fa apposta, sa essere sensuale anche quando non lo vuole. Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo account I ...

Via social Taylor Mega si è detta d’accordo con il nuovo decreto del governo che ha imposto la chiusura di discoteche e locali notturni per evitare un nuovo aumento dei contagi. L’influencer ha però i ...Taylor Mega, alias Elisia Todesco, riesce sempre a sbalordire il pubblico di Instagram. Non lo fa apposta, sa essere sensuale anche quando non lo vuole. Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo account I ...