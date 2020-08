Tamponi per 470 turisti bloccati nel resort alla Maddalena: primi 21 positivi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Continuano i test in un resort sull’isola di Santo Stefano, a La Maddalena, dopo che il 17 agosto un lavoratore è risultato positivo al Coronavirus. L’intera struttura è stata isolata e sui primi 300 Tamponi processati tra turisti personale sono 21 le persone trovate positive. A comunicare i risultati sui 470 test effettuati ieri è stato il sindaco Luca Montella. Il lavoratore si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Sassari e al più tardi domani si conosceranno gli esiti degli esami. I controlli molecolari hanno permesso di accelerare le operazioni di screening, processando i Tamponi a grandi blocchi. «L’Unità di crisi, che sta gestendo la situazione, ci ha riferito che il dato complessivo potrebbe essere ... Leggi su open.online

