Tamponi in aeroporto, Gallera: “Orio al Serio? Esami senza prenotazione a Seriate”. Ma l’ospedale lo smentisce: “Test solo ai residenti” (Di mercoledì 19 agosto 2020) I Tamponi per chi scende dall’aeroporto di Orio Al Serio? Nessun problema, dice l’assessore Giulio Gallera da giorni: i turisti di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta possono sottoporsi al test per il coronavirus all’ospedale di Seriate, a pochi chilometri dall’aeroporto bergamasco. E per giunta “senza obbligo di prenotazione“. Tutto facile. Ma non è vero. O almeno l’assessore alla Salute dovrebbe comunicare meglio le decisioni della Regione alle aziende sanitarie della Lombardia. Infatti se si richiedono informazioni sul servizio garantito da Gallera al call center dell’ospedale della Ats Bergamo Est, l’azienda sanitaria che opera nella zona dello scalo, la risposta è sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi aeroporto Tamponi in aeroporto: qual è il protocollo quando un passeggero è positivo Corriere della Sera Negli aeroporto di Dubai e Abu Dhabi cani addestrati fiutano il sudore ascellare

Un metodo non invasivo per individuare persone contagiate da Covid-19, tenuto conto che i passeggeri diretti negli Emirati Arabi Uniti devono avere effettuato il tampone (con esito negativo) nelle 96 ...

Coronavirus, da giovedì tamponi anche all'aeroporto di Malpensa

Tamponi anche all'aeroporto di Malpensa. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera che ha anticipato che dalla giornata di martedì 18 agosto saranno 5mila i tamponi in più ...

