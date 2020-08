Tamponi a Malpensa, un sito per la prenotazione: “Nessun isolamento fiduciario” (Di mercoledì 19 agosto 2020) prenotazione online del tampone (tramite questo sito) dopo una vacanza in Spagna, Grecia, Croazia e Malta e nessun isolamento fiduciario. Lo precisa il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana alla vigilia dell’avvio dei test nell’aeroporto di Malpensa (qui i dettagli). “Grazie alla prenotazione online il tampone viene effettuato nelle 48 ore successive al rientro grazie … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Tamponi a Malpensa, un sito per la prenotazione: “Nessun isolamento fiduciario” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

RegLombardia : #LNews Da martedì 18 agosto disponibili 5 mila tamponi al giorno in più. Da giovedì 20 chi torna da Spagna, Malt… - fattoquotidiano : LOMBARDIA Nessun test a chi proviene da Paesi a rischio. Né cartelli in inglese né volontari. Negli altri scali chi… - RegLombardia : #LNews #coronavirus ecco perchè in alcuni #aeroporti italiani stanno già facendo #tamponi e a #Malpensa no come be… - MarcoTalluto : RT @GarauSilvana: In #Lombardia la #Lega e' proprio una vergogna. A Malpensa ancora niente tamponi a chi arriva da zone a rischio ??????????… - ilNotiziarioInd : Tamponi a Malpensa, un sito per la prenotazione: 'Nessun isolamento fiduciario' - -