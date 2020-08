Svezia, primo semestre 2020: mai così tanti morti da 150 anni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nel primo semestre del 2020, la Svezia ha registrato il numero più alto di morti da 150 anni a questa parte. Lo ha detto l'ufficio nazionale di statistica del Paese. Complessivamente 51.405 svedesi ... Leggi su tgcom24.mediaset

Nel primo semestre del 2020, la Svezia ha registrato il numero più alto di morti da 150 anni a questa parte. Lo ha detto l'ufficio nazionale di statistica del Paese. Complessivamente 51.405 svedesi ...

Esplodono i contagi in Svizzera

La tendenza all'aumento dei contagi da coronavirus in Svizzera prosegue e si rafforza. Mercoledì la Confederazione ha annunciato ulteriori 311 casi di positività registrati nelle ultime 24 ore (una ci ...

