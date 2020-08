Svaligiano abitazione del centro di Caserta, fratelli rom denunciati: c’è anche un 15enne (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Fratello e sorella di etnia rom, di 15 e 19 anni, entrambi con precedenti, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver commesso un furto in un appartamento di Caserta. I due adolescenti sono stati controllati alla stazione ferroviaria di Caserta dalla Polfer, mentre si accingevano ad andare a compiere un altro colpo. Il furto è avvenuto il 12 agosto scorso. Secondo quanto accertato dalla Squadra Mobile di Caserta, i due fratelli avrebbero preso di mira un’abitazione del centro, da cui avrebbero trafugato uno zaino, denaro contante e svariati oggetti preziosi per un valore complessivo di circa 50.000 euro. I due sono stati però identificati grazie alle immagini estrapolate ... Leggi su anteprima24

